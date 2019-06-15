По делу о конфликте в Чемодановке в полицию доставили 174 человека

В Шемышейском районе Пензенской области полицейские задержали людей, которые могут быть причастны к страшному конфликту между жителями Чемодановки.

«В результате операции 174 человека доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, трое задержаны в качестве подозреваемых как участники конфликта. Помощь полицейским оказывали сотрудники УФСБ, Росгвардии и следственного комитета», — отмечает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ранее СКР сообщил о том, что дело переквалифицировано. Сейчас расследование идет по факту убийства, совершенное группой лиц и покушения на убийство.

Конфликт произошел вечером 13 июня — столкнулись две группы жителей Чемоданоке. В итоге пять человек пострадало, двое оказались в больнице. Впоследствии один из госпитализированных скончался.

На сходе граждан в Чемодановке 14 июня побывал губернатор. Он обещал обеспечить безопасность жителей и призвал не допустить новых жертв.