На фоне конфликта в Чемодановке в Сети появляются вбросы

Жителей Пензенской области просят быть внимательнее при оценке информации, связанной с конфликтом в Чемодановке, где произошло столкновение двух групп жителей.

Дело в том, что в Сети появляется масса информации, которая на проверку оказывается фейком, или служит для банального запугивания людей. Например, размещались посты о бушующем пожаре в Цыганском поселке Пензы. При анализе оказалось, что это новость от 22 мая, кто-то просто выдал ее за свежую.

Не подтвердили в полиции и факт поджога машины, о котором писали в соцсетях. Призывы же не выходить из домов, потому что абсолютно всем жителям угрожает опасность — вообще фантастика. Кто и с какой целью этой делает, разберутся компетентные органы.