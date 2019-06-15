Жители Чемодановки: В целом, все хорошо, ночь пережили

В соцсети жители Чемодановки разметили видео о том, какой была обстановка утром в селе после эмоционального схода граждан.

«Доблестная полиция нас охраняет. На перекрестках Чемодановки работают сотрудники ДПС», — сообщила в ролике его автор.

В целом, судя по кадрам, в селе все спокойно.

Напомним, 13 июня в Чемодановке произошел конфликт между двумя группами жителей. Пятеро пострадали, два человека оказались в больнице, впоследствии один из них скончался.

14 июня в селе был сход граждан. Жители требовали правосудия. На него приезжал губернатор Иван Белозерцев. Он призвал не допустить новых жертв и обещал обеспечить безопасность жителей. На время схода перекрыли трассу М5.

Утром 15 июня уже стало известно, что по делу о конфликте и гибели мужчины задержали трех человек, 174 доставили в полицию.