В Чемодановке откроют отделение полиции

В селе Чемодановка после массовой драки откроют отделение полиции. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по решению конфликта в населенном пункте.

Рабочую группу возглавил губернатор Иван Белозерцев, в нее также вошли силовики, представители власти и местные жители.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, в селе, где живет 4 тысячи человек, намерены открыть отделение полиции. Также проводится проверка документов у жителей, так как на сходе они сообщили о том, что не все живут в Чемодановке легально.

По словам врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадима Ковтуна, участниками драки признаны 12 человек.

Напомним, СКР сообщает о задержаниях по делу о конфликте в Чемодановке.