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В Пензе из-за ремонта теплотрассы пострадали машины

15 июня в 17:59 336 просмотров
, где из-за ремонта теплотрассы пострадало несколько машин, образовалась пробка.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев днем 15 июня побывал на ул Карпинского, где из-за ремонта теплотрассы пострадало несколько машин, образовалась пробка.

«Выполняя ремонт тепловых сетей 14 июня, специалисты мордовского филиала ПАО «Тплюс» не соблюдали правила производства земляных работ, что стало причиной повреждений нескольких автомашин», — сообщает пресс-служба мэрии.

Вице-мэр Юрий Ильин пояснил, что после основных работ не завершили благоустройство дороги. Участок не огородили, не обеспечили освещение, не выставили знаки.

После претензии, направленной в адрес организации, на месте разрытия уложили подготовительный слой асфальта. Работы проверил мэр.

«Работа по замене сетей не должна создавать аварийных ситуаций, применим штрафные санкции к ресурсоснабжающей организации», — сказал он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rabota_po_zamene_setey_ne_dolzhna_sozdavat_avariynykh_situatsiy/

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