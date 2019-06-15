В Пензе из-за ремонта теплотрассы пострадали машины

Мэр Пензы Виктор Кувайцев днем 15 июня побывал на ул Карпинского, где из-за ремонта теплотрассы пострадало несколько машин, образовалась пробка.

«Выполняя ремонт тепловых сетей 14 июня, специалисты мордовского филиала ПАО «Тплюс» не соблюдали правила производства земляных работ, что стало причиной повреждений нескольких автомашин», — сообщает пресс-служба мэрии.

Вице-мэр Юрий Ильин пояснил, что после основных работ не завершили благоустройство дороги. Участок не огородили, не обеспечили освещение, не выставили знаки.

После претензии, направленной в адрес организации, на месте разрытия уложили подготовительный слой асфальта. Работы проверил мэр.

«Работа по замене сетей не должна создавать аварийных ситуаций, применим штрафные санкции к ресурсоснабжающей организации», — сказал он.