СКР проводит проверку по факту гибели двух людей на Шуисте

Региональное управление СКР проводит проверку по факту гибели двух людей во время пожара на Шуисте в Пензе.

В ведомстве сообщают, что погибли мужчина и женщина. Пожар случился около 12 часов ночи 14 июня. Загорелась квартира на первой этаже дома на ул. Чаадаева.

«Хозяйка квартиры 1976 года рождения успела выбежать в подъезд. Однако к приезду скорой медицинской помощи скончалась. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело ее знакомого 1962 года рождения», — сообщается на сайте областного управления СКР.

Повреждений на телах погибших не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился на кухне.