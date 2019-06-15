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СКР проводит проверку по факту гибели двух людей на Шуисте

15 июня в 16:47 128 просмотров

Региональное управление СКР проводит проверку по факту гибели двух людей во время пожара на Шуисте в Пензе.

В ведомстве сообщают, что погибли мужчина и женщина. Пожар случился около 12 часов ночи 14 июня. Загорелась квартира на первой этаже дома на ул. Чаадаева.

«Хозяйка квартиры 1976 года рождения успела выбежать в подъезд. Однако к приезду скорой медицинской помощи скончалась. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело ее знакомого 1962 года рождения», — сообщается на сайте областного управления СКР.

Повреждений на телах погибших не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился на кухне.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1365010/

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