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В Пензе следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на аттракционе

15 июня в 23:34 184 просмотра
«Водный шар».

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В Пензе проводится доследственная проверка по факту получения ожогов ступней ног ребенком на аттракционе «Водный шар».

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что проверка ведется по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным следствия, днем 7 июня ребенок вместе с бабушкой пришел в парк культуры и отдыха на улице Кронштадтской и решил покататься на аттракционе «Водный шар».

«В момент перемещения ребенка внутрь шара, находящегося на краю бассейна, он получил ожоги стоп о поверхность шара, в результате чего был госпитализирован в лечебное учреждение. В больнице ребенку оказана необходимая медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию на аттракцион. Будут изучаться условия соблюдения правил безопасной эксплуатации игрового оборудования. Назначена судебно-медицинская экспертиза по полученным ребенком ожогам.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Напомним, об инциденте сообщили в соцсети.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1365017/

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