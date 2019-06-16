Спал в подъезде. Неравнодушные пензенцы помогли подростку вернуться домой

Жители Пензы обратились в правоохранительные органы после того, так заметили спящего в подъезде многоэтажки ребенка.

Звонок на пульт дежурного поступил в половине второго часа ночи. Пензенцы рассказали, что мальчик, которого никто из них не знает, спит прямо на лестничной клетке. На место приехали сотрудники Росгвардии, к этому моменту подростка разбудили, он сидел около подъезда на лавочке в окружении местных жителей.

Мальчик рассказал, что живет в области и приехал в Пензу к друзьям, но родители об этом не знают. Он продиктовал номер телефона мамы, стражи порядка связались с женщиной, та позвонила бабушке, которая живет в городе. Мальчика передали ей, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии России.

Росгвардейцы поблагодарили местных жителей, которые проявили неравнодушие к судьбе подростка.