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Спал в подъезде. Неравнодушные пензенцы помогли подростку вернуться домой

16 июня в 09:50 246 просмотров
, так заметили спящего в подъезде многоэтажки ребенка.

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Жители Пензы обратились в правоохранительные органы после того, так заметили спящего в подъезде многоэтажки ребенка.

Звонок на пульт дежурного поступил в половине второго часа ночи. Пензенцы рассказали, что мальчик, которого никто из них не знает, спит прямо на лестничной клетке. На место приехали сотрудники Росгвардии, к этому моменту подростка разбудили, он сидел около подъезда на лавочке в окружении местных жителей.

Мальчик рассказал, что живет в области и приехал в Пензу к друзьям, но родители об этом не знают. Он продиктовал номер телефона мамы, стражи порядка связались с женщиной, та позвонила бабушке, которая живет в городе. Мальчика передали ей, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии России.

Росгвардейцы поблагодарили местных жителей, которые проявили неравнодушие к судьбе подростка.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2093560/

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