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Странное ДТП? Пензенцы гадают, как посреди газона появился внедорожник

16 июня в 10:28 470 просмотров
, на их взгляд, происшествия. Видео они разместили в Сети.

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Рано утром 16 июня пензенцы стали свидетелями странного, на их взгляд, происшествия. Видео они разместили в Сети.

Когда мужчины проезжали по Арбеково, на часах было 6.32. Они предположили, что увиденное случилось гораздо раньше. На газоне, расположенном посреди кольцевого перекрестка в районе «Буртас», стояла иномарка, прислонившись «носом» к столбу. Машину бросили, потому что людей поблизости не было видно. Но пензенцев удивило другое.

«А как он туда заехал, как он туда попал, следов-то нет. Как будто его привезли на манипуляторе и бросили», — сказал один из очевдцев.

Мужчины проехали несколько кругов по перекрестку, но так и не поняли, как машина очутилась на газоне.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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