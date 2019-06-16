Странное ДТП? Пензенцы гадают, как посреди газона появился внедорожник

Рано утром 16 июня пензенцы стали свидетелями странного, на их взгляд, происшествия. Видео они разместили в Сети .

Когда мужчины проезжали по Арбеково, на часах было 6.32. Они предположили, что увиденное случилось гораздо раньше. На газоне, расположенном посреди кольцевого перекрестка в районе «Буртас», стояла иномарка, прислонившись «носом» к столбу. Машину бросили, потому что людей поблизости не было видно. Но пензенцев удивило другое.

«А как он туда заехал, как он туда попал, следов-то нет. Как будто его привезли на манипуляторе и бросили», — сказал один из очевдцев.

Мужчины проехали несколько кругов по перекрестку, но так и не поняли, как машина очутилась на газоне.