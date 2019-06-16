В Пензе умер заслуженный врач страны Александр Карпов

Ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Карпов. Прощание с ним состоится 17 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Многие годы Александр Карпов руководил отделением анестезиологии ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А.Захарьина», он являлся «Отличником здравоохранения», Заслуженным врачом Российской Федерации.

Коллективы лечебного учреждения, министерства здравоохранения Пензенской области, представители медицинской общественности региона выражают слова соболезнования родным и близким Александра Федоровича.

Прощание с Александром Карповым пройдет 17 июня в ритуальном зале на ул. Стасова, с 11:00 до12:00.