В Пензе умер заслуженный врач страны Александр Карпов

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Многие годы Александр Карпов руководил отделением анестезиологии ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А.Захарьина», он являлся «Отличником здравоохранения», Заслуженным врачом Российской Федерации.
Коллективы лечебного учреждения, министерства здравоохранения Пензенской области, представители медицинской общественности региона выражают слова соболезнования родным и близким Александра Федоровича.
Прощание с Александром Карповым пройдет 17 июня в ритуальном зале на ул. Стасова, с 11:00 до12:00.