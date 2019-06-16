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Новый детсад на Шуисте готовят к открытию в ближайшее время

16 июня в 11:27 210 просмотров
, где возвели новый корпус детского сада на территории филиала «Звездный» д/с № 101.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 16 июня посетил объект на улице Макаренко, где возвели новый корпус детского сада на территории филиала «Звездный» д/с № 101.

На данный момент внутренние отделочные работы завершены, идет демонтаж сетей временного электроснабжения, помещения отмывают от строительной пыли.

Осмотрев территорию, мэр поручил привести в порядок подходы к зданию.

«Завершайте работы по благоустройству и установке малых архитектурных форм, готовьте садик к открытию», — сказал он.

Виктор Кувайцев нацелил подрядчика к ближайшей среде планировать сдачу объекта в эксплуатацию. Позже будет определена дата торжественного открытия дополнительного корпуса на 175 мест.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_natselil_podryadchika_gotovit_detskiy_sad_na_makarenko_k_otkrytiyu/

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