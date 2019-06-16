Новый детсад на Шуисте готовят к открытию в ближайшее время

На данный момент внутренние отделочные работы завершены, идет демонтаж сетей временного электроснабжения, помещения отмывают от строительной пыли.
Осмотрев территорию, мэр поручил привести в порядок подходы к зданию.
«Завершайте работы по благоустройству и установке малых архитектурных форм, готовьте садик к открытию», — сказал он.
Виктор Кувайцев нацелил подрядчика к ближайшей среде планировать сдачу объекта в эксплуатацию. Позже будет определена дата торжественного открытия дополнительного корпуса на 175 мест.