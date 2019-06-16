Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Малыш плачет. Пензенцы ищут хозяина сбитого пса
Наши новости
На трассе в Пензе сбили мужчину
Ужас на трассе. Под Каменкой жестко столкнулись две легковушки
На ул. Металлистов столкнулись автобус и «Яндекс.Такси» — соцсети
На Севере автоледи сбила женщину
В Арбеково маршрутка влетела в легковушку
Пензенца увезли в больницу после ДТП на трассе
В Кузнецком районе в ДТП погибла пожилая велосипедистка
Тройное ДТП? В Сети появилось фото аварии с такси у памятника Победы
Пензенец сообщил об аварии у Сурского моста
В Пензе на трассе М5 сбили мужчину — соцсети

Появились подробности серьезной аварии под Чемодановкой

16 июня в 11:12 370 просмотров

В восемь часов утра 16 июня в Бессоновском районе Пензенской области столкнулись три автомобиля.

Авария произошла на 649-м километре трассы М-5 «Урал». Дорогу не поделили Volvo с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины, Hyundai Solaris, за рулем которой 36-летний водитель, третья машина уточняется.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Мужчина, находившийся в салоне на пассажирском сидении, госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Напомним, пользователи в Сети писали, что из-за данной аварии на трассе образовалась большая пробка.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...