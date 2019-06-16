Появились подробности серьезной аварии под Чемодановкой

В восемь часов утра 16 июня в Бессоновском районе Пензенской области столкнулись три автомобиля.

Авария произошла на 649-м километре трассы М-5 «Урал». Дорогу не поделили Volvo с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины, Hyundai Solaris, за рулем которой 36-летний водитель, третья машина уточняется.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Мужчина, находившийся в салоне на пассажирском сидении, госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Напомним, пользователи в Сети писали, что из-за данной аварии на трассе образовалась большая пробка.