Председатель мордовской автономии высказался по поводу ситуации в Чемодановке

«Пензенская земля всегда была радушна, и на протяжении столетий здесь проживают люди, которые никогда между собой не конфликтовали. В этом мы всегда являли пример всему российскому содружеству народов. У нас мнгонациональный, многоконфессиональный край. Никогда этого не было. Поэтому для нас межэтнический конфликт — это всегда шок, трагедия. И, конечно, здесь нужно разбираться, кто виноват.

Но я хочу сказать одно, что коренные народы — русские, мордва, татары, чуваши, всегда радушно принимали все народы. Мы всегда принимаем всех, дружно живем, но есть одно «но». Есть определенные правила поведения, которые установлены столетиями, и мы эти правила не должны нарушать. Я считаю, когда нарушается баланс правил, возникает конфликт.

Это нужно соблюдать всем проживающим здесь, потому что подобные, я назову, возможно, не литературным словом «выходки» ни к чему хорошему не приведут», — сказан он.