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В Пензе верхнюю часть набережной начали мостить плиткой

16 июня в 12:02 174 просмотра

16 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по капитальному ремонту набережной реки Суры.

Все работы идут по графику, отметили в пресс-службе горадминистрации. В настоящее время подрядная организация прокладывает коммуникации для подсветки деревьев, занимается монтажом поливочного водопровода с автоматизированной системой, слаботочных сетей, оформлением приствольных кругов. Специалисты подготавливают основание верхней прогулочной зоны, а также приступили к ее мощению бетонной плиткой с гранитным напылением.

«Работы по мощению нужно выполнить до конца августа, погодные условия позволяют», — поручил Виктор Кувайцев.

Также он обратил внимание на состояние георешеток.

«Понятно, что по итогам реализации проекта, после фиксации архитектурных форм, на набережной будет хороший газон с автоматическим поливом, но пока нужно поддерживать состояние существующей зеленой зоны в порядке», — сказал он.

Напомним, завершить третью очередь капитального ремонта набережной планируется в конце сентября 2019 года.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/verkhnyuyu_progulochnuyu_zonu_naberezhnoy_nachali_mostit_plitkoy/

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