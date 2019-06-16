В Пензе верхнюю часть набережной начали мостить плиткой

Все работы идут по графику, отметили в пресс-службе горадминистрации. В настоящее время подрядная организация прокладывает коммуникации для подсветки деревьев, занимается монтажом поливочного водопровода с автоматизированной системой, слаботочных сетей, оформлением приствольных кругов. Специалисты подготавливают основание верхней прогулочной зоны, а также приступили к ее мощению бетонной плиткой с гранитным напылением.

«Работы по мощению нужно выполнить до конца августа, погодные условия позволяют», — поручил Виктор Кувайцев.

Также он обратил внимание на состояние георешеток.

«Понятно, что по итогам реализации проекта, после фиксации архитектурных форм, на набережной будет хороший газон с автоматическим поливом, но пока нужно поддерживать состояние существующей зеленой зоны в порядке», — сказал он.

Напомним, завершить третью очередь капитального ремонта набережной планируется в конце сентября 2019 года.