Соловьев присоединился к просьбе не верить фейковым новостям о Чемодановке

Российский журналист Владимир Соловьев опубликовал на своем телеграмм-канале пост с топ-5 фейковых новостей о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области. Телеведущий назвал их не просто вбросами, а «осознанной инфодиверсией».

Список фейковых новостей ранее был размещен в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».



«Фейк № 1. Видео с горящей машиной, которая якобы принадлежит цыганской семье. Известно, что это старый ролик с видеохостинга YouTube, снят он был в городе Черноморске 27 апреля. Примечательно, что он был вброшен в комментарий с абсолютно пустого аккаунта.

Фейк № 2. Подвозы цыган в Чемодановку. Пишут то о 300 людях, то о 100 машинах с ними. Согласитесь, такое количество было бы сложно незаметно привезти в село. Тем не менее, в интернете не удалось обнаружить ни одного подтверждающего фотокадров, на которых бы подъезжали сотни машин.

Фейк № 3. В Чемодановке глушат сигнал интернета так, что даже госканалы не работают. Это ерунда! Ведь авторы фотографий и трансляций, которые были размещены на просторах интернета на минуточку — сидели в другом городе? Нет. Как они это сделали, если интернет глушили?

Фейк № 4. Цыгане якобы назначили день мести на 1 июля. Этот фейк распространяется в основном мессенджером и сопровождается призывами ехать в цыганские поселения и устраивать погромы.

Провокация! Цель ясна — жители Пензенской области должны «повестись» и присоединиться.

Фейк № 5. История в том, что в 7 утра будет введен комендантский час и начнут стрелять на поражение, а вся Пенза кишит людьми цыганской национальности, которые приехали из Москвы. Абсурд!» — написано в посте.

Отмечается, что распространяют такие сообщения провокаторы, обычно они пишут с новых аккаунтов. И таких подстрекателей — много.

«Методички по разжиганию не меняются. Почерк один. Надо ужесточать уголовную ответственность и сажать. Это не просто фейки, это осознанная инфодиверсия», — заявил Владимир Соловьев.