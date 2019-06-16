В Пензе медработники уронили пациентку с носилок

Пензячка обратилась в суд с иском к областной станции скорой помощи.

Женщина сообщила, что 20 апреля прошлого года ей вызвали скорую. Ее довезли до больницы, а когда доставляли на носилках в приемное отделение, уронили. В результате пензячка получила травмы, ее пришлось госпитализировать уже в другую больницу.

На лечении в стационаре она находилась десять дней. Повреждения квалифицировали как вред здоровью средний тяжести. Женщина попросила взыскать компенсацию 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Суд удовлетворил требования горожанки частично, с областной станции скорой помощи в пользу пострадавшей взыскали 100 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.