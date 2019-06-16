«Мое доброе утро». Бузова распахнула халат на голом теле

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова 16 июня опубликовала очередную откровенную фотографию на своей страничке в instagram.

Бузова находится в итальянском городе Верона, куда прилетела на свадьбу друзей. Звезда выкладывала фото, на которых видно, что ее спутником стал бывший возлюбленный — бизнесмен. Совместные снимки она сопровождала провоцирующими подписями, например, верят ли ее подписчики в дружбу между мужчиной и женщиной.

Сегодня же Ольга Бузова опубликовала соблазнительное фото, на котором она позирует на балконе в тонком черном халатике, надетом на голое тело. Она распахнула его на груди, а также заигрывающее выставила ножку вперед.