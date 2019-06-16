Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Малыш плачет. Пензенцы ищут хозяина сбитого пса
Наши новости
Пензячка купила в магазине яйца с мерзким сюрпризом
Странное ДТП? Пензенцы гадают, как посреди газона появился внедорожник
В Чемодановке образовалась гигантская пробка из-за аварии — соцсети
«Беспредел на улице». В центре Пензы завязалась драка
Пензенцы сообщили о пожаре в Чемодановке
«Скромнее нужно быть». Лобода засветила грудь в мини-топе
В Пензе любитель скорости не вписался в поворот
В Чемодановке жители устроили кровавые разборки — соцсети
«Русалка». Семенович вынырнула из бассейна в откровенном купальнике
«Четырнадцатая» превратилась в груду металла на трассе под Пензой

«Мое доброе утро». Бузова распахнула халат на голом теле

16 июня в 14:01 194 просмотра
, певица и актриса Ольга Бузова 16 июня опубликовала очередную откровенную фотографию на своей страничке в instagram.

" data-title="«Мое доброе утро». Бузова распахнула халат на голом теле — Пенза-пресс, рунет за день">

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова 16 июня опубликовала очередную откровенную фотографию на своей страничке в instagram.

Бузова находится в итальянском городе Верона, куда прилетела на свадьбу друзей. Звезда выкладывала фото, на которых видно, что ее спутником стал бывший возлюбленный — бизнесмен. Совместные снимки она сопровождала провоцирующими подписями, например, верят ли ее подписчики в дружбу между мужчиной и женщиной.

Сегодня же Ольга Бузова опубликовала соблазнительное фото, на котором она позирует на балконе в тонком черном халатике, надетом на голое тело. Она распахнула его на груди, а также заигрывающее выставила ножку вперед.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/ByvxqwgInV1/

Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...