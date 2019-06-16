Пензенцы вынуждены объезжать огромную пробку на трассе по полю

На трассе М-5 в Пензенской области 16 июня образовалась огромная пробка, поток машин растянулся на несколько километров.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях, а также читатели в информагентство «Пенза-Пресс».

По их словам, пробка начинается от села Николо-Райское в сторону Пензы, где ее конец — неизвестно. Ранее мы писали, что затор на участке трассы близ села Чемодановка образовался из-за смертельной аварии с участием двух большегрузов. Однако сейчас, по информации от очевидцев, все последствия ДТП устранили.

Пензенцы отмечают, что многие едут по проселочным дорогам и полям, чтобы объехать затор. Тем же, кто только собирается в дорогу по данной трассе, советуют искать другие пути.

С чем связана образовавшаяся пробка, неизвестно.