Губернатор напомнил о законе за распространение вбросов о Чемодановке

С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации, об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«В России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями. Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты». Наша главная задача — защитить граждан, и мы ее выполним», — написал глава региона в своем instagram-аккаунте.

Ранее Иван Белозерцев уже призывал пензенцев не верить фейковым новостям, распространяющихся на фоне конфликта в Чемодановке. К этой просьбе присоединился и журналист Владимир Соловьев, который разместил на своем телеграмм-канале пост с топ-5 фейковых сообщений по данной теме.