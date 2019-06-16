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Участник драки в Чемодановке рассказал о конфликте и погибшем

16 июня в 16:17 888 просмотров
похоронили погибшего в результате конфликта двух групп жителей. Его знакомый рассказал, как все произошло.

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16 июня в селе Чемодановка Пензенской области похоронили погибшего в результате конфликта двух групп жителей. Его знакомый рассказал, как все произошло.

«Я ехал с работы, увидел, что стоит толпа, люди ругаются. Притормозил, отогнал машину в сторону и подошел к ним. Слово за слово, все переросло в драку. Мы ломанулись вперед, в самую кучу, там обрушились удары по голове. Когда я нагибался вниз, увидел, что Володя [погибший мужчина] уже лежит. Его оттащили в сторону с дороги. Я спросил у него, как дела, он ответил, что хорошо и «скорую» вызывать не надо. И я отошел в сторону.

Мы стояли на повороте, нас было человек шесть. Со стороны другого дома вышла другая толпа народа. Они увидели на пути автомобиль и начали разбивать его, потом одного мужчину стукнули по голове, другому ножом воткнули в бок. Через 10 минут приехали сотрудники ГИБДД», — рассказал житель Чемодановки журналистам ТРК «Экспресс», которые приехали на прощание.

Напомним, конфликт произошел вечером 13 июня между двумя группами жителей. В результате пятеро человек пострадали, двое попали в больницу. Впоследствии один мужчина скончался.

По факту происшествия возбудили уголовные дела, несколько человек задержали, в том числе — подозреваемого в убийстве.

Фотография: скриншолт - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF-513528/

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