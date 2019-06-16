В Пензе полицейские соревновались в беге и стрельбе (видео)

Определили самых быстрых и метких полицейских региона. В Пензе прошли соревнования по летнему служебному двоеборью в рамках спартакиады управления МВД России по Пензенской области. Для этого им было необходимо показать хорошие результаты в легкоатлетическом кроссе на три километра и стрельбе из пистолета Макарова.

Представители различных подразделений областного управления МВД приняли участие в очередном этапе спартакиады среди полицейских. Сильнейших определяли в дисциплине «служебное двоеборье». На первом этапе участникам состязаний нужно было поразить пять мишеней, желательно, выбив десятку в как можно более короткий отрезок времени.

Из тира стражи порядка переместились на Олимпийскую аллею, где прошел кросс. Длина дистанции — три тысячи метров.

«Такой прикладной вид спорта. Он необходим сотрудникам при каждодневном несении службы, потому что в любой момент может возникнуть опасность и необходимость применить свое табельное оружие. Соответственно проводится первый этап соревнований. Ну, естественно, если преступник не представляет опасности, начинает убегать, сотрудник полиции его должен догнать», — пояснил начальник отделения по работе с личным составом УМВД России по Сердобскому району Сергей Филиппов.

Победителей определяли по общей сумме баллов, заработанных на каждом этапе соревнований. Стражи порядка, показавшие лучший результат, будут представлять Пензенский регион уже на всероссийском этапе спартакиады МВД, сообщает телеканал «Экспресс».