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В Кузнецке прошли гонки миниатюрных автомобилей

16 июня в 17:23 236 просмотров
, который в этом году пройдет в Кузнецке. Перед ответственными стартами они смогли еще раз проверить, как ведут себя миниатюрные автомобили на дистанции. Соревнования среди конструкторов прошли в рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!».

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Автомоделисты из Пензенской области готовятся к Кубку России, который в этом году пройдет в Кузнецке. Перед ответственными стартами они смогли еще раз проверить, как ведут себя миниатюрные автомобили на дистанции. Соревнования среди конструкторов прошли в рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!».

Несмотря на свои габариты, миниатюрные автомобили несутся к финишу на высокой скорости. Трамплины, расставленные по всей трассе, для внедорожников масштаба «один к десяти» — не проблема. Все препятствия они преодолевают с легкостью. Большую роль в этом играет мастерство их пилотов. Некоторые из участников не так давно стали призерами чемпионата России по радиоуправляемым моделям, который проходил во Владимире. На своей родной трассе они надеются показать результат как минимум не хуже. Ребята отлично знают, на что способны их модели, ведь они собирали их своими руками.

Самое большое представительство на автомодельном турнире в рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!» было у воспитанников центра детского и юношеского творчества города Кузнецка. Конкуренцию им составили юные пилоты из Пензы и Заречного. По словам наставников, эти соревнования — отличная возможность проверить себя и свой автомобиль, ведь совсем скоро ребят ждут серьезные испытания.

«Естественно, наши ребята сейчас готовятся к этим стартам серьезным всероссийского масштаба. Я надеюсь, что покажут результаты очень неплохие. Я надеюсь, что мы проведем серию соревнований, чтобы показать хороший результат», — сказал педагог центра детского и юношеского творчества г. Кузнецка Виталий Мартышов.

После этого турнира у ребят будет месяц на то, чтобы поработать над своими моделями и сделать их еще быстрее. В конце июля на этой же трассе им предстоит соревноваться с сильнейшими автомоделистами страны в рамках Кубка России, сообщает телеканал «Экспресс».


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