«Зеленая волна» прошла по улице Толстого

Участники молодежного экологического движения «Зеленая волна» открыли летний сезон работ. Именно в это время года, когда у школьников каникулы, у юных волонтеров начинается масштабная работа по сохранению окружающей среды. В первую очередь, это борьба с несанкционированными свалками. Сейчас активисты проводят рейды: осматривают места скопления мусора по заявкам жителей Пензы. Первая проверка прошла на улице Толстого.

Небольшой инструктаж перед началом — и за работу. Волонтеры в зеленых футболках вновь появились на пензенских улицах. Пятый год за состоянием природы в регионе следит молодежное экологическое движение «Зеленая волна». Основные участники движения — это школьники, поэтому самая жаркая пора наступает для них летом, когда появляется больше свободного времени для полезных дел. Каждый год в рядах «Зеленой волны» появляются новые активисты. В этом рейде, который прошел под патронажем областного отделения Русского географического общества, практически все — новички.

Первым делом волонтеры отправились на улицу Толстого. Жители этого района жаловались на состояние контейнерной площадки возле велодрома. Оказавшись на месте, ребята увидели разбросанные повсюду коммунальные отходы. По совам местных жителей, мусор из баков разносит по округе ветер, и его никто не убирает. Для отчета картину экологического бедствия дворового масштаба волонтеры зафиксировали на фотокамеры, а после принялись за уборку.

Такие рейды будут проводить каждую неделю до конца лета. Волонтеры постараются исполнить все поступившие к ним заявки. Сообщить об экологической проблеме можно на сайте пензенского отделения Русского географического общества.

«Мы ждем заявки от наших граждан. Будут заявки и места сильного загрязнения, где присутствуют факты экологического вандализма, там обязательно проведем рейды и попросим вас, средства массовой информации, помочь нам в этом благородном деле», — сказал председатель пензенского отделения РГО Игорь Пантюшов.

Этим летом волонтеры начали новый проект под названием «Зеленая волна — за зеленую губернию». Участники движения, помимо экологических рейдов, будут исследовать реки и водоемы региона, а также изучить состояние почв, сообщает телеканал «Экспресс».