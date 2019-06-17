В Пензе лес напротив кладбища превратился в свалку

«Ездили наслаждались чистотой и свежестью леса, наткнулись на это. Перекрыли мусоркой тропинки. Лес находится напротив Новозападного кладбища», — написал пензенец в соцсети.
Чтобы разобраться в ситуации, редакция готовит официальный запрос.
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Жители Пензы просят властей обратить внимание на состояние леса у Новозападного кладбища. По их словам, здесь сделали огромную помойку.
«Ездили наслаждались чистотой и свежестью леса, наткнулись на это. Перекрыли мусоркой тропинки. Лес находится напротив Новозападного кладбища», — написал пензенец в соцсети.
Чтобы разобраться в ситуации, редакция готовит официальный запрос.
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