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В Пензе лес напротив кладбища превратился в свалку

17 июня в 08:51 270 просмотров
, здесь сделали огромную помойку.

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Жители Пензы просят властей обратить внимание на состояние леса у Новозападного кладбища. По их словам, здесь сделали огромную помойку.

«Ездили наслаждались чистотой и свежестью леса, наткнулись на это. Перекрыли мусоркой тропинки. Лес находится напротив Новозападного кладбища», — написал пензенец в соцсети.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция готовит официальный запрос.

Фотография: скриншот https://vk.com/penza_now?z=photo-152696483_456245426%2Fwall-152696483_23791

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