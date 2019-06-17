В России хотят лишить пособий «мнимых» бедных

Ряд региональных чиновников предложил лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, освободившиеся деньги хотят направить на помощь действительно нуждающимся людям.

Подобные заявления были сделаны в рамках проекта по уменьшению количества малоимущих в России.

Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

Эксперты предложение восприняли неоднозначно.