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МТС усилила сеть для пензенских болельщиков, отдыхающих и фанатов шопинга

17 июня в 09:19 238 просмотров
, обеспечив стабильное покрытие, как в центре города, так и в удаленных районах.

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С начала года оператор на треть расширил сеть 4G в Пензе, обеспечив стабильное покрытие, как в центре города, так и в удаленных районах.

За первые пять месяцев 2019 года новые базовые станции МТС появились у спортивных комплексов «Дизель Арена» и «Олимпийский», на Привокзальной площади, на пляжах в районе фабрики «Маяк Революции», а также у крупных торговых центров «Ритейл парк», «Красные холмы», «Сан и Март» и «Фортуна». Работы по расширению покрытия были также проведены и в новых жилых кварталах с высокой плотностью абонентов и большим объемом потребляемого интернет-трафика — ЖК «Тернопольский», «Фаворит» и «Сияние Севера».

Помимо строительства сети в областной столице, МТС значительно расширила зону покрытия 4G и в области — новое оборудование было установлено в Заречном, Городище, Бессоновке, Каменке, Башмаково, Сердобске и ряде других населенных пунктов.

В обновленной сети 4G абоненты МТС могут с комфортом смотреть видео онлайн, вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться мессенджерами и играть в онлайн-игры. Кроме того, МТС недавно предложила своим абонентам бесплатно пользоваться связью и безлимитным мобильным интернетом при подключении домашнего интернета и цифрового ТВ. Предложение действительно для жителей Пензы, Заречного и Кузнецка.


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