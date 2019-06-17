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Молодых пензенских поисковиков обучили основам выживания

17 июня в 09:40 228 просмотров
«Школа молодого поисковика».

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В Пензенской области завершил работу палаточный учебно-тренировочный лагерь «Школа молодого поисковика».

Лагерь организовали в рамках проекта «От истоков Суры до могилы Героя». В течение четырех дней школьники городов Пензы, Заречного, Каменки, Спасска и села Чемодановки прошли обучение по программе, которая включала знакомство с историей поискового движения, туристскую подготовку, обучение ориентированию на местности, занятия в школе выживания, по основам анатомии, учебной эксгумации, а также работу с металлодетекторами и навигаторами.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова, инструкторами для 45 ребят были поисковики-наставники, преподаватели пензенских школ и вузов, сотрудники Центра медицины катастроф, психологи и юристы.

Все участники лагеря получили сертификаты и памятные подарки. Полученные навыки они отработают на практике в полевых поисковых экспедициях в 2019 году на территориях Смоленской и Орловской областей, Гомельской области Республики Беларусь и Республике Карелия.

Фотография: Фото предоставлено Ларисой Казаковой

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