Нижнеломовцы пожаловались на разваливающуюся маршрутку

Житель Нижнеломовского района Пензенской области в Сети рассказал о разваливающейся маршрутке.

Фотографию транспорта местный житель опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что такая маршрутка курсирует в селе Норовка.

«Вот такие салоны в маршрутке в Нижнем Ломове — «Норовка-Торговый центр», — написал автор.

Судя по кадру, спинка кресла сломана и лежит на заднем сиденье. Помимо этого, весь салон обшарпан, подголовники кресел протерты.

В комментариях пользователи пошутили, что спинку сиденья специально так опустили, чтобы можно было полежать.

«Хочешь — сиди, хочешь — лежи… Все удобства», — отметил Георгий.

Информагентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.