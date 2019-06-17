Нижнеломовцы пожаловались на разваливающуюся маршрутку

Фотографию транспорта местный житель опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что такая маршрутка курсирует в селе Норовка.
«Вот такие салоны в маршрутке в Нижнем Ломове — «Норовка-Торговый центр», — написал автор.
Судя по кадру, спинка кресла сломана и лежит на заднем сиденье. Помимо этого, весь салон обшарпан, подголовники кресел протерты.
В комментариях пользователи пошутили, что спинку сиденья специально так опустили, чтобы можно было полежать.
«Хочешь — сиди, хочешь — лежи… Все удобства», — отметил Георгий.
Информагентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.