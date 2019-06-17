Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Онлайн-брифинг с управляющим банка «Открытие» в Пензенской области
Отзыв на роман Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Наши новости
Жителей села Большой Вьяс сможет принимать врач общей практики
Пензенская область не вошла в число регионов с высокой заболеваемостью раком
В пензенских лесах заблудились две женщины и ребенок
Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data
Замглавы Заречного уволили после прокурорской проверки
В Пензенской области ввели в оборот почти 10 тысяч гектаров земель
Молодых пензенских поисковиков обучили основам выживания
МТС усилила сеть для пензенских болельщиков, отдыхающих и фанатов шопинга
В Пензе лес напротив кладбища превратился в свалку
В Пензе на пр. Строителей из трубы бьет горячий фонтан

В Пензе начался капремонт хирургического корпуса офтальмологической больницы

17 июня в 10:32 274 просмотра

В Пензе идет второй этап реконструкции областной офтальмологической больницы.

Как сообщает пресс-центр облправительства, ремонт хирургического корпуса круглосуточного стационара начался в первых числах июня. Планируется провести общестроительные работы и полностью заменить инженерные коммуникации (электрику, водоснабжение, канализацию, отопление, приточно-вытяжную вентиляцию, центральное кондиционирование, систему пожарного дымоудаления, слаботочные коммуникации).

Кроме того, будут отремонтированы и утеплены кровля и фасад здания, также предусмотрена внутренняя перепланировка помещений круглосуточного стационара.

В настоящее время ведется демонтаж перегородок, полов и окон. До конца года планируется обустроить лифтовую шахту в здании амбулаторно-поликлинических подразделений, а реконструкцию стационара завершить в 2020-м. Стоимость запланированных работ — почти 163 млн рублей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/165285/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...