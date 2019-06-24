Как появились странные названия пензенских деревень?

Названия многих населенных пунктов Пензенской области кажутся необычными и непонятными. Но, как оказалось, все просто. В материале мы постарались объяснить принципы, по которым присваивались наименования, а также разобрали несколько из них.

Мы основывались на научных трудах историка-архивиста Михаила Полубоярова.

1. Село Озёрки Сосновоборского района.

Ошибочно считать, что название произошло от слова «озеро», так как первопоселенцы говорили на мордовском, а вокруг села озер нет. Наиболее вероятна этимология от мордовского «азор ки», что означает «царская дорога». Село располагалось на пути в село Годяйкино Ульяновской области в Самарскую луку и далее — в столицы Волжской Булгарии и Казанского ханства, к «царям». В XIX веке дорога известна как почтовый тракт «Пенза-Сызрань».

2. Поселок Ухтинка Бессоновского района.

Его основал дворянин Петр Ухтомский. В начале XIX века параллельно употреблялось название Огаревка — по фамилии нового владельца.

Есть две легенды о происхождении названия Ухтинка. Первая: «Стал мужик с вечера собираться на базар, а жена говорит: «Рано собираешься». Не послушался он, двинулся в путь. Доехал в полночь до моста. Вдруг из воды навстречу к нему выходит красивая девушка и говорит: «Ты едешь на базар, купи мне платок». Вот купил мужик платок, едет обратно. Встретил девушку на прежнем месте. Отдал платок. Она положила его на левое плечо — мужик увидел рожь в рост человека. «Значит, — сказала девушка, — будет много хлеба». Положила на другое плечо — мужик увидел, как люди падают с голода. Девушка сказала: «Будет голод». И как сквозь землю провалилась. Мужик от страха упал в грязь и закричал: «Ух, тинка!» Оттого и назвали село Ухтинкой.

Вторая легенда связывает название с крестьянским вождем Емельяном Пугачевым. 1 августа 1774 года местность заняли его отряды, они разбили здесь свой лагерь перед прохождением через Пензу. Будто бы Пугачев ехал по дороге и увяз в тине. Воскликнул с удивлением: «Ух, тинка!»

3. Поселок Шемышейка в Шемышейском районе.

До того, как появился поселок, здесь располагалась Шемяшова поляна. Предполагается, что еще раньше, когда место было пустынно и покрыто лесами, сюда пришли люди, чтобы заселиться. Предводителем был некто Шамыш, по его имени и назвали село.

4. Село Громок Башмаковского района.

Расположено на одноименном ручье, который назвали по ключу, гремящему при течении.

5. Деревня Соседка Башмаковского района.

Возникла на земельных участках генерала Льва Нарышкина на берегу реки Шушле. Тогда деревня относилась к Моршанскому уезду Тамбовской губернии. Заселили ее крестьяне из соседнего села Громок. Когда их спрашивали, где они теперь живут, отвечали: «Тут, по соседству». Вероятно, от этого и произошло название деревни — Соседка.

6. Село Кукарки в Белинском районе.

Название — от мордовских слов «кукрьга» — крючок, изгиб, «ки» — дорога.

7. Село Большой Чердак в Наровчатском районе. Расположено на одноименной реке.

Чердаком станичники в XVII веке называли вышку с легкой крышей, замаскированную среди ветвей на большой высоте либо на вершине дерева. С них велось наблюдение за степью. На речке были расположены села Большой и Малый Чердаки.

8. Поселок Кичкилейка Пензенского района.

Расположен на речке, указанной на плане 1789 года. От мордовского «кечкез лей» — изогнутая речка.

9. Поселок Ночка в Никольском районе.

Расположен на лесной реке Ночка с крутыми берегами. От мордовского «начко» - мокрота, сырость. Топкое побережье, характерное для левого берега Инзы при впадении Ночки.

В некоторых источниках — Ночма, поэтому есть второй вариант происхождения названия: в результате искажения татарского оч, очма — «край обрыва».

10. Село Поим в Белинском районе.

По одному преданию, названо так потому, что коней в реке поили. По другому — село отличалось грабежами. Поедет купец в Поим на базар, а обратно не возвратится: разбойники его на дороге «поимают».

На самом деле, это мордовское название: «пою» — осина, «им» — придает уменьшительно ласкательное значение (осинка).

11. Село Пенделка в Кузнецком районе.

По одной из версий, село названо по имени мордвина Пензы плюс — позднейшее добавление татарами родного слова — «елга» — река. «Пенделга» — Пензина река.

Также есть легенды происхождения названия. Первая: пришли сюда татары и сказали мордве: «Вам срок — полдня, чтобы вы покинули это место». Отсюда — полденка, впоследствии — Пенделка.

Вторая: в XVI—XVII вв. еках в московском государстве ходили в обороте монеты, которые назывались «деньга», были и полушки «полденьга». Якобы татары купили у мордвы эти земли всего за полденьги. Отсюда — Пенделка.

Согласно статье «Лингво-исторический анализ названий сел и деревень Пензенской области» Н. А. Кузнецовой , есть несколько принципов, по которым давали названия населенным пунктам.

А) По фамилии помещика, который там проживал. (Веденяпино, Павло-Куракино, Марьино, Лопатино, Лунино).

Б) По реке, которая протекает рядом. (Атмис, Сурск, Вадинск, Ломов).

В) Название, связанное с географическими особенностями. (Березняк, Дубрава, Белый ключ, Каменный овраг).

Г) Название по церкви (Архангельское, Никольское).

Д) Название по главному населенному пункту, когда жители стали осваивали новые земли. (Воронцовские выселки, Новая Каменка, Малая Валяевка).

Е) Название по расположенному сельскохозяйственному или промышленному объекту. (Стеклозавод, Плодсовхоз).

Ж) Названия, которые присвоены в советское время, связанные с идеологией. (Восход, Прогресс, Луч, Заря).

З) Названия, посвященные какому-либо известному деятелю. (Лермонтово, Кижеватово, Темирязево).

Каких только названий населенных пунктов не встретишь: и смешных, и странных, и непонятных. Всегда интересно узнать их происхождение и познакомиться с историей своего края. Все названия имеют смысл, некоторые из них мы объяснили в материале.