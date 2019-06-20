Это может случиться с каждым. Пензячку ждет суд за интернет-покупку

Пензячка Инга, купившая в интернет-магазине камеру видеонаблюдения, чтобы обезопасить свою кладовку, и не подозревала, что скоро на нее обратят пристальное внимание правоохранители. Девушка решила поделиться своей историей, чтобы другие смогли извлечь из нее урок и не повторить ошибок.

Жительница города обратилась в информагентство с просьбой рассказать читателям о ситуации, в которую попала, как отмечает девушка, по наивности. По словам Инги, все началось с приобретения в китайском интернет-магазине камеры видеонаблюдения.

«В моей кладовке рядом с квартирой испортили замок. Я ходила в полицию, написала заявление, но мне сказали, что ничем не могут помочь. Посоветовали обратиться в охранное агентство, чтобы установить камеру видеонаблюдения. Но я посмотрела, сколько они берут, и мне показалось, что это очень дорого. Решила камеру сама поставить, потому что была на взводе», — пояснила пензячка.

На одном из сайтов она увидела нужный ей товар и произвела оплату. Покупка обошлась в 800 рублей. Посылка пришла на почту примерно через месяц. Правда, воспользоваться камерой девушке так и не удалось.

«Когда я вскрыла посылку, то поняла, что, скорее всего, никак не смогу применить эту камеру — вертела-вертела и даже не поняла, как она работает. Отложила ее. К тому времени уже успокоилась, не было никаких эксцессов», — отметила Инга.

После этого, по словам девушки, она примерно на год забыла о совершенной покупке. Однако в январе этого года, наткнувшись на нее дома, решила продать.

«Официально на одном из сайтов под своим именем, с фотографией и номером телефона разместила объявление, написала: «Камера для наблюдения за домом». Так же и на сайте интернет-магазина было написано. Срок размещения объявления уже подходил к концу, и тут мне позвонил молодой человек. Стал выспрашивать, как она снимает. Я объяснила, что ни разу не пользовалась и не знаю. Потом наводящие вопросы начал задавать: можно ли использовать камеру при скрытой съемке. Я по наивности сказала, что не знаю, может, и можно, она же маленькая. Тогда он спросил: «Она шпионская что ли?» Я сказала, что наверное», — рассказала горожанка.

Без каких-либо подозрений она назначила встречу с потенциальным покупателем, их разговор повторился. В то, что происходило дальше, девушка не может поверить до сих пор.



«Меня взяли «тепленькую», приехали на трех машинах из ФСБ. Было очень неприятно, но я, честно говоря, не отнеслась к этому серьезно. Два месяца было тихо, а потом, в середине апреля, позвонили из Следственного комитета и пригласили. Камеру отдали эксперту, и он выяснил, что она шпионская. Откуда я могла знать, что она шпионская, если даже специально подготовленному человеку потребовалось время, чтобы это установить?

Я вообще — модельер, в телефоне-то использую только основные функции. Я, может быть, немного рассеянная, наивная. Сама ничего плохого людям не делаю и от них плохого не жду. Поэтому, когда мне сказали, что на меня завели уголовное дело по статье 138.1 УК РФ [Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации], я была в шоке», — призналась Инга.

Сейчас пензячка пьет успокоительное в ожидании судебного заседания.

«Не ожидала, что дойдет до уголовного дела. Мне об этом сказали в середине мая. У меня опустились руки, я совершенно выбита из колеи. На меня даже административных дел никогда не заводили, штрафов на авто, может быть, за все время три-четыре наберется. Я — патологически законопослушный человек, и здесь оказывается, что я — уголовница. Не знаю, смогу ли я для себя справедливости добиться, но мне хотелось бы, чтобы люди узнали о моей истории. Чтобы поняли, что можно вот так по глупости, по наивности попасть в такую ситуацию», — отметила она.

Журналисты «Пенза-Пресс» обратились в областную прокуратуру с просьбой прокомментировать ситуацию, описанную жительницей города. О том, какая ответственность может грозить за приобретение и перепродажу видеокамеры наблюдения, сообщил старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия Михаил Кузнецов.

«Наказание по данной статье предусмотрено как за приобретение подобных товаров, так и за их перепродажу. В случае признания лица, достигшего возраста 16 лет, виновным ему может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», — сказал он.

Михаил Кузнецов также отметил, что уголовная ответственность наступает в тех случаях, когда действия совершаются без соответствующей лицензии и не для целей деятельности органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

«При этом само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, если его умысел не был направлен на приобретение или сбыт именно таких средств. Например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения», — пояснил старший прокурор.

Он добавил, что по данной статье не могут быть квалифицированы действия гражданина, если он приобрел предназначенное для негласного получения информации устройство, чтобы использовать его для безопасности членов семьи и собственной, для сохранности имущества или в целях слежения за животными. То есть если не предполагалось использование его для посягательства на права других граждан.

Какое решение примет суд в отношении пензячки — покажет время. Но девушка надеется, что читатели информагентства, узнав ее историю, не будут так легкомысленно и беспечно относиться к интернет-покупкам.