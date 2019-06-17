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Жителей села Большой Вьяс сможет принимать врач общей практики

17 июня в 12:52 64 просмотра

В Лунинском районе Пензенской области построили офис врача общей практики.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что он рассчитан на прием 25 пациентов в день. Здесь предусмотрены кабинет приема врача общей практики, кабинет приема детей, прививочный, процедурный, физиотерапевтический, смотровой, стоматологический кабинеты и лаборатория. Можно пройти осмотр, сделать ЭКГ, сдать анализы.

Отмечается, что на строительство амбулатории и обустройство прилегающей территории выделили более 8 млн рублей в рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/165327/

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