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Кувайцев проверил состояние дороги на ул. Антонова

17 июня в 13:08 344 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 17 июня посетил Железнодорожный район.

Мэр побывал на улице Антонова, где ранее жители сообщали о ряде коммунальных проблем. Одна из таких — состояние дороги во дворе дома № 4А.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что в настоящее время специалисты МУП «Пензадормост» устраняют ямы. На прошлой неделе на въезде во внутридворовую территорию дома № 4А провели ямочный ремонт.

«Надо скорректировать план работы бригады, чтобы приводить территории в порядок в комплексе», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также он поручил покосить газоны и убрать мусор на отдельных участках.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_obezd_po_obrashcheniyam_grazhdan666666/

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