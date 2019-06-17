Кувайцев проверил состояние дороги на ул. Антонова

Мэр побывал на улице Антонова, где ранее жители сообщали о ряде коммунальных проблем. Одна из таких — состояние дороги во дворе дома № 4А.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что в настоящее время специалисты МУП «Пензадормост» устраняют ямы. На прошлой неделе на въезде во внутридворовую территорию дома № 4А провели ямочный ремонт.

«Надо скорректировать план работы бригады, чтобы приводить территории в порядок в комплексе», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также он поручил покосить газоны и убрать мусор на отдельных участках.