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Российским поликлиникам будут присваивать звезды

17 июня в 13:41 218 просмотров
, которые работают по принципу бережливых технологий, планируют сертифицировать, присваивая им звезды так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей. Такая идея обсуждается в Минздраве РФ.

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В России поликлиники, которые работают по принципу бережливых технологий, планируют сертифицировать, присваивая им звезды так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей. Такая идея обсуждается в Минздраве РФ.

«В рамках послания президента Федеральному Собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые звездочки, чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», — цитирует «Российская газета» заместителя директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмиру Вергазову.

Отмечается, что вслед за поликлиниками бережливые технологии начали внедрять и стационары, а в ближайшее время к проекту присоединятся детские поликлиники. Всего к 2024 году «бережливыми» должны стать почти 7000 медучреждений.


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