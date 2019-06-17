Российским поликлиникам будут присваивать звезды

«В рамках послания президента Федеральному Собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые звездочки, чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», — цитирует «Российская газета» заместителя директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмиру Вергазову.
Отмечается, что вслед за поликлиниками бережливые технологии начали внедрять и стационары, а в ближайшее время к проекту присоединятся детские поликлиники. Всего к 2024 году «бережливыми» должны стать почти 7000 медучреждений.