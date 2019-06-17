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Левин принял участие в митинге в поддержку Голунова

17 июня в 14:39 228 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в митинге «Закон и справедливость для всех», который организовал Союз журналистов России.

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Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в митинге «Закон и справедливость для всех», который организовал Союз журналистов России.

В общественной приемной депутата отметили, что Леонид Левин поддержал резолюцию митинга, в которой говорится о необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования дела Ивана Голунова, пересмотра положений статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и вынесенных по ней в России приговоров, а также о разработке нового регламента по взаимодействию журналистов и сотрудников силовых ведомств.

«Сегодня мы увидели, как журналистское сообщество и неравнодушные граждане вышли на улицу, чтобы потребовать неукоснительного соблюдения законности и заявить о недопустимости злоупотребления полномочиями с целью оказать давление на свободу слова. Мы услышали разные мнения, но все выступившие сошлись в оценке, что сложившаяся ситуация требует решительных действий.

Прецедент Ивана Голунова высветил масштабность проблемы чрезмерности наказаний и некорректных действий правоохранительных органов. 228-я статья вместо противодействия наркомафии стала инструментом расправы с неугодными журналистами и общественными деятелями. Необходимо выработать решения, при необходимости — и на законодательном уровне, чтобы статью 228 перестали называть «народной», — сказал депутат.


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