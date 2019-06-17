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Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка

17 июня в 15:16 322 просмотра
, что Владимир Путин в курсе ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.

«Выяснением причин конфликта в селе Чемодановка должны заниматься правоохранительные органы», — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это весьма резонансная ситуация, президенту доложили о ней, сообщает «Коммерсант».

Напомним, вечером 13 июня в селе произошел конфликт между двумя группами жителей. В результате массовой драки пострадали пять человек, двух госпитализировали. Впоследствии один мужчина умер в больнице. Возбудили уголовные дела, в рамках расследования которых задержали 15 человек. Делами занимается центральный аппарат СКР. Также на место выехали представители МВД РФ.


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