Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.

«Выяснением причин конфликта в селе Чемодановка должны заниматься правоохранительные органы», — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это весьма резонансная ситуация, президенту доложили о ней, сообщает «Коммерсант».

Напомним, вечером 13 июня в селе произошел конфликт между двумя группами жителей. В результате массовой драки пострадали пять человек, двух госпитализировали. Впоследствии один мужчина умер в больнице. Возбудили уголовные дела, в рамках расследования которых задержали 15 человек. Делами занимается центральный аппарат СКР. Также на место выехали представители МВД РФ.