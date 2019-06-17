Белозерцев: Ситуация в Чемодановке стабилизировалась

«Обстановка спокойная, основные силы правоохранительных органов вернулись в места постоянной дислокации, 20 человек работают для охраны правопорядка. Сейчас проводятся приемы граждан. Расследования продолжаются», — сказал он.



Напомним, в ходе конфликта двух групп жителей в Чемодановке в больницу попали двое мужчин, жизнь одного из них спасти не удалось.

«У второго пациента, как мне доложил врач областной больницы Бурденко, наметилась положительная динамика, он переведен из больницы № 6 в областную. Мы надеемся, что он поправится», — рассказал глава региона.