В День России в Спутнике устроили музыкально-танцевальный марафон (видео)

В Городе Спутнике в День России устроили семичасовой марафон для любителей музыки и танцев. Специально к празднику была подготовлена программа для разных поколений, таким образом, каждый пришедший на набережную и к фонтанной площади смог найти подходящий для себя формат отдыха.

Все началось с первого в сезоне фестиваля красок. Несколько сотен человек под современные музыкальные сеты посыпали друг друга красящим порошком, танцевали и купались в струях светомузыкального фонтана.

«Весело проводим время в Спутнике с детьми, друзьями и детьми друзей», — поделилась эмоциями жительница Спутника Елена Ступина.

«Живу в Бессоновке, но несколько раз в год приезжаю в Спутник именно на этот фестиваль», — отметил другой участник праздника Никита Астафьев.

На мероприятиях в Спутнике каждый год существующие традиции дополняют деталями. В этот раз впервые опробовали «дневной салют» — в небо над фонтанной площадью выпустили несколько зарядов с краской разных цветов. Зрители новшество приняли.

Как приняли с теплом и участников следующей части концерта. На сцену поочередно выходили юные исполнители, вокалисты, в том числе знаменитые, такие как Анастасия Кармишина.

Закрывала программу вечерняя ретродискатека. Как показала практика, такой формат отдыха очень популярен у жителей Спутника. Причем не только у тех, кто не понаслышке знаком с музыкальным творчеством 80−90-х годов, но и у молодого поколения.

О других событиях, которые пройдут в Спутнике, можно узнать на сайте penza-sputnik.ru.