В Мичурино ввели режим ЧС из-за отсутствия воды в домах

Жители Пензенской области жалуются губернатору Ивану Белозерцеву на перебои с водоснабжением. Об этом глава региона сообщил в ходе совещания 17 июня.

«Учитывая, что жара стояла, а дождей не было, идет большой забор воды на полив участков. С 1 мая мне лично и в правительство области поступило более 150 жалоб на перебои с водоснабжением и на бездействие органов власти — там, где не обеспечивают подвоз воды. Большинство жалоб — из Пензенского района: Золотаревка, Богословка, Мичуринский, Старая Каменка, Леонидовка, Засечное и т. д. » — заявил губернатор.

В качестве примера Иван Белозерцев зачитал несколько обращений, вот одно из них: «Пишу от безысходности, живем в Мичуринском, воды нет, а если есть, что нельзя даже помыться. Все молчат, а у меня — двое маленьких детей».

«Самая острая ситуация — в Мичурино и Васильевке. В Мичурино неделю назад вышла из строя одна скважина, насос сгорел, потом вторую запесочило, насос поменяли, третью запесочило. Сейчас проектный объем выдает половину воды, но нет возможности создать нормальное давление. Мы организовали подвоз воды», — сообщил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

По его словам, в Васильевке подготовлена документация по бурению скважин, в Мичурино тоже. Иван Белозерцев спросил, сколько это займет времени. Глава администрации Пензенского района ответил, что примерно месяц.

«Какой конкурс, по режиму ЧС? Он введен?» — поинтересовался губернатор и получил утвердительный ответ.

Иван Белозерцев добавил, что необходимо до конца дня подготовить предложения по финансированию, чтобы вопрос решить.

Еще одна жительница области из села Засечное обращалась к губернатору по поводу мутной воды. Оказалось, что после того, как заменили насос, произошел гидроудар, что и повлияло на прозрачность, сейчас у нее претензий нет.

«Надо было объяснить людям, что вода будет идти мутная, потому что шла ее прокачка», — подчеркнул глава региона.

Сергей Козин отметил, что работа ведется и по другим районам. Губернатор поручил проверить насосы, которые устанавливали давно, на всех гидроузлах. К работе он попросил подключиться начальника управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаила Панюхина.