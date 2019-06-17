Жители нескольких пензенских улиц останутся без воды

Жители нескольких улиц Пензы 20 июня останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Горводоканала».

Отмечается, что воду отключат с 8.00 до 00.00. Это связано с утечкой и просадкой асфальтового покрытия на ул. Некрасова, 28.

Так, без воды останутся несколько улиц в Заводском районе: Ленина, Гагарина, Титова, Беляева, Циолковского, Крупской, Леонова, Шмидта, Ударная, Комсомольская, Докучаева и Кулибина.

Также водоснабжение отключат на ул. 8 Марта, ул. Карпинского — нижняя часть от ул. 8 Марта до ул. Громова, ул. Суворова — от ул. Кулакова до Глобуса, пр. Победы — от памятника до ул. Серпуховской, ул. Фурманова, ул. Вяземского, ул. Островского, Цыганский поселок, ул. Пугачева, ул. М. Бугровка, ул. Некрасова, ул. Бекешская (д. 2−75), ул. Коммунистическая, ул. Ворошилова, ул. Пугачева, Райки.

Также воды не будет в горбольнице № 1, на станции скорой помощи, областной детской больнице, медучреждении на ул. Гагарина, 24, туберкулезных диспансерах на ул. Суворова и в Автоматном переулке, в протезно-ортопедическом предприятии по ул. Некрасова и губернаторском лицее.

«По звонку абонентов будет осуществлен подвоз воды. Для этого необходимо обратиться по номеру 20−00−19 и оставить заявку с адресом. ООО «Горводоканал» приносит горожанам свои извинения за вынужденные неудобства и просит пензенцев заранее запастись водой», — добавили в пресс-службе.