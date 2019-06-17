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В Пензе у минобра произошел пожар. ВИДЕО

17 июня в 17:13 158 просмотров
, рядом со зданием областного минобра, произошел пожар. Судя по фото, загорелись тополиный пух и сухая трава.

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В Пензе на ул. Маркина, рядом со зданием областного минобра, произошел пожар. Судя по фото, загорелись тополиный пух и сухая трава.

По словам очевидцев, увидев дым, сотрудники министерства и близлежащих организаций вызвали пожарных и начали тушить огонь. В настоящее время возгорание локализовано.

Как отметил один из свидетелей, за секунду до возникновения пожара от этого места отъехал автомобиль. Связано ли это с возгоранием — неизвестно.

«Повышенную пожарную опасность приобретает весь городской мусор, сухая трава, поскольку тополиный пух имеет свойство скапливаться, особенно вокруг гаражей, сараев и деревянных построек. Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с огнем — все это может уничтожить не только пух, но и здания, строения, расположенные рядом», — отметил врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Пензы регионального ГУ МЧС Дмитрий Бондаренко.

МЧС призывает не разводить открытый огонь, не бросать окурки, так как от любой искры может случиться пожар.


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