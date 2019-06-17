Семенович в наряде с гигантским декольте поразмышляла о силе воли

«Любимые, что для вас сила воли? Все говорят, что самые сильные люди — спортсмены. Я согласна с таким понятием, но я сама по себе знаю, как бывшие спортсмены ищут для себя оправдания, чтобы лениться. Я иногда отменяю тренировку, которую запланировала, внушая себе, что это нормально. Я говорю себе: девочка моя, ты с трех лет вкалываешь, как ломовая лошадь, отдохни сегодня. Девочка моя, ты всю жизнь сидишь на диете, съешь еще кусочек пиццы, и так во всем.

У спортсменов всегда много оправданий для самих себя: я человек без детства, устал так много работать или, наконец, заслужил отдых и лишнюю булку. Оправдывая себя, я опять срываюсь, начиная халтурить, и набираю лишние килограммы, потом опять беру себя в руки и начинаю пахать в зале, есть паровые котлеты, чтобы сбросить вес, и так всю жизнь», — поделилась Анна своими размышлениями с подписчиками, надев легкий костюм с цветочным принтом и гигантским декольте.

Фоловеры поддержали звезду, отметив в комментариях, что она выглядит прекрасно в любой форме. Подписчики подчеркнули, что совершенно не замечают лишние килограммы певицы, даже если они появляются.