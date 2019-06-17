В России ужесточат наказание за «пьяные» аварии

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ.

Если будет причинен тяжкий вред здоровью, водителя могут лишить свободы на срок от трех до семи лет вместо нынешних четырех. В случае гибели человека наказанием станет от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи). В случае гибели двух и более людей — от 8 до 15 лет лишения свободы.