Пензенские завучи смогут сразиться за звание лучших в России

Участниками конкурса на звание лучшего завуча 2019 года уже стали 3673 человека — это педработники из Заречного, Пензы, Кузнецка, Сердобского, Бессоновского, Кузнецкого, Башмаковского, Пензенского и Колышлейского районов.

Участие — бесплатное. Необходимо зарегистрироваться на сайте: zavuchgoda.menobr.ru и своевременно выполнить конкурсные задания, которые будут открываться постепенно.

Победитель получит 300 тысяч рублей, те, кто займет второе и третье места, — 150 и 100 тысяч соответственно.

Церемония награждения пройдет в октябре в Москве. В ней примут участие 10 суперфиналистов, которым удастся набрать наибольшее количество баллов, сообщает пресс-служба регионального минобра.