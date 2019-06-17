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Эксперты оценили пензенский опыт по сохранению православных святынь (видео)

17 июня в 19:47 192 просмотра
, посвященного сохранению христианского наследия, представители пензенской епархии провели экскурсию по Спасскому кафедральному собору. Участники Красного Креста и специалисты по гуманитарному разминированию отметили важность пензенского опыта для восстановления христианского наследия.

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Для участников общественного форума, посвященного сохранению христианского наследия, представители пензенской епархии провели экскурсию по Спасскому кафедральному собору. Участники Красного Креста и специалисты по гуманитарному разминированию отметили важность пензенского опыта для восстановления христианского наследия.

Экскурсоводы рассказали участникам Красного Креста, специалистам по гуманитарному разминированию и других международных неправительственных организаций о том, как появилась, была уничтожена, а потом восстанавливалась пензенская святыня. Военный фотожурналист Евгений Кель не мог упустить выразительного кадра — вида колокольни пензенского первохрама снизу. Не так давно в его объективе были разрушенные и восстановленные православные святыни Сирии города Маалула, которому 2000 лет и в котором до сих пор говорят на языке Христа [арамейском].

«Там находятся объекты всемирного культурного наследия, православный монастырь святой Феклы и церковь святых Сергия и Вакха, которые также были захвачены террористами. Уничтожены многие внутренние убранства, святыни, расколот алтарь и так далее. В куполе церкви находилось снайперское «гнездо», — рассказал он.

Все участники экскурсии — гости форума, главная тема которого «Христианское наследие в зонах вооруженных конфликтов XXI века». Эксперты весьма высоко оценили мирный пензенский опыт по сохранению православных святынь.

«Я с огромным удовольствием могу сказать, что восстановление собора, тем более на месте, как я знаю, взорванного в былые годы — это замечательное свидетельство восстановления российской культуры. Все дороги ведут к храму и зачем та дорога, которая к нему не ведет», — отметила эксперт по культурному наследию, куратор международных проектов по сохранению объектов культурного наследия Анна Соловейчикова.

После экскурсии специалисты также встретились с пензенской молодежью, чтобы передать свой опыт и видение сохранения православных святынь и обсудить будущее этой работы, сообщает телеканал «Экспресс».


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