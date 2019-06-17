Суд огласил решение по делу главврача станции переливания крови

В Железнодорожном районном суде Пензы вечером 17 июня вынесли решение по делу главврача областной станции переливания крови Татьяны Крыловой. Ее обвиняли в нарушении закона при закупке оборудования для нового модуля крови.

На судебном заседании Крылова вину не признала. По словам судьи Марины Егоровой, модуль в настоящее время готов к эксплуатации, его планируется открыть в июле. Также отметила, что учреждение во время ее руководства показывает хорошие показатели.

Но, несмотря на отрицание, вина подтверждается, отметила судья.

Доводы защиты о полном оправдании подсудимой несостоятельны. По словам судьи, безответственное отношении Крыловой нарушило интересы возглавляемого ею учреждения и граждан. Она имеет опыт работы и высшее медицинское образование, поэтому допустила преступную небрежность, и могла предвидеть эти последствия.

Татьяна Крылова совершила преступление небольшой тяжести. Положительно характеризуется по месту работы, удовлетворительно — по месту жительства. Отягчающих обстоятельств нет. Суд признал ее виновной и назначил наказание — штраф в 70 тысяч рублей. Но сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли, поэтому она подлежит освобождению от назначенного наказания, сообщает из зала суда журналист «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова.

Согласно материалам дела, после проведенного аукциона в октябре 2014 года Пензенская областная станция переливания крови в лице главного врача Татьяны Крыловой и ООО «Проект инжиниринг ДЕВЕЛОПМЕНТ» заключили госконтракт на поставку модуля медицинского модуля «Служба крови» на сумму более 182 млн рублей, включая стоимость товара, разгрузку, маркировку, уплату таможенных пошлин и т. д.

Татьяна Крылова знала, что организация не имеет регистрационного удостоверения на поставляемое медицинское изделие, однако оплатила отгрузку и доставку модуля, дала указания перечислить деньги, более 145 млн рублей, тем самым причинила материальный ущерб бюджету РФ.