Суд огласил решение по делу главврача станции переливания крови

На судебном заседании Крылова вину не признала. По словам судьи Марины Егоровой, модуль в настоящее время готов к эксплуатации, его планируется открыть в июле. Также отметила, что учреждение во время ее руководства показывает хорошие показатели.
Но, несмотря на отрицание, вина подтверждается, отметила судья.
Доводы защиты о полном оправдании подсудимой несостоятельны. По словам судьи, безответственное отношении Крыловой нарушило интересы возглавляемого ею учреждения и граждан. Она имеет опыт работы и высшее медицинское образование, поэтому допустила преступную небрежность, и могла предвидеть эти последствия.
Татьяна Крылова совершила преступление небольшой тяжести. Положительно характеризуется по месту работы, удовлетворительно — по месту жительства. Отягчающих обстоятельств нет. Суд признал ее виновной и назначил наказание — штраф в 70 тысяч рублей. Но сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли, поэтому она подлежит освобождению от назначенного наказания, сообщает из зала суда журналист «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова.
Согласно материалам дела, после проведенного аукциона в октябре 2014 года Пензенская областная станция переливания крови в лице главного врача Татьяны Крыловой и ООО «Проект инжиниринг ДЕВЕЛОПМЕНТ» заключили госконтракт на поставку модуля медицинского модуля «Служба крови» на сумму более 182 млн рублей, включая стоимость товара, разгрузку, маркировку, уплату таможенных пошлин
Татьяна Крылова знала, что организация не имеет регистрационного удостоверения на поставляемое медицинское изделие, однако оплатила отгрузку и доставку модуля, дала указания перечислить деньги, более 145 млн рублей, тем самым причинила материальный ущерб бюджету РФ.