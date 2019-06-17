Известные пензенцы приняли участие в благотворительном спектакле (видео)

В областном театре драмы состоялся спектакль «Фанфан Тюльпан», в котором приняли участие известные люди Пензы. Эта пьеса (12+) французского писателя Пьера Вебера не раз экранизировалась и ставилась на различных сценических площадках. В областном центре у комедии плаща и шпаги — благотворительная миссия. Все собранные средства пойдут на реализацию проекта учебно-тренировочной квартиры для особенных детей.

Самые известные люди Пензы почти два месяца репетировали спектакль по три часа в день с главной целью — помочь собрать деньги на новый проект регионального отделения «Российского детского фонда».

«Лично для меня, моего коллектива очень важно и ценно то, что сегодня в этом зале не будет пустых мест. Такое огромное количество людей придут нас поддержать. Мы очень волнуемся. Кроме того, что мы выполняем организаторские функции, мы еще и в самом спектакле задействованы. Поэтому приходится то снимать, то одеваться, то на звонки отвечать», — сказала председатель Пензенского областного отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

«За работой, обязанностями, делами, мы иногда забываем то, что рядом с нами живут люди, которым требуется помощь. И я рад участию в этом проекте только потому, что могу сделать доброе дело», — признался шеф-редактор программы «Утро на «Экспрессе» Константин Коломиец.

То, что актеры — не профессионалы, а люди самых разных специальностей, было мало заметно, во всяком случае, тем же непрофессионалам, которые сидели в зале. Кто-то оказался на большой сцене впервые, кто-то играл в благотворительном спектакле не первый раз.

По сюжету, действие разворачивается во Франции середины XVIII века. Молодой красавец, авантюрист Фанфан, спасаясь от родственников соблазненной им девушки, записывается в армию короля Людовика XV. По дороге к военному лагерю Фанфан вступает в схватку с бандой грабителей, напавших на карету, и побеждает их. Только после он узнает, что спас мадам де Помпадур и Генриетту, дочь короля, и понимает, что начинает сбываться предсказание цыганки, нагадавшей ему богатство и женитьбу на принцессе.

Комедия плаща и шпаги стала пятым благотворительным спектаклем с участием известных жителей Пензы. Важно, что юбилейная постановка состоялась в Год театра в России. На этот раз собранные средства пойдут на приобретение оборудования и обучение персонала для нового проекта регионального отделения «Российского детского фонда». Благотворительная организация хочет создать учебно-тренировочную квартиру для детей-аутистов. Планируется, что ребята, начиная с семилетнего возраста, будут учиться быть самостоятельными, обходиться без помощи родителей и проходить социальную адаптацию, которая так важна этим особенным детям на специальных занятиях, сообщает телеканал «Экспресс».