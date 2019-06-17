В зоопарке Пензы провели показательное кормление пум (видео)

В пензенском зоопарке летом для всех любителей фауны организуют показательное кормление животных (0+). Понаблюдать за повадками диких зверей и редких для региона птиц можно один раз в неделю.

К пятилетней Афине в вольер принесли не просто угощение, а самый настоящий сюрприз. Что внутри, пума могла понять только по запаху. После нескольких минут изучения нового предмета в своей вольере Афина решила отложить трапезу, а вот четырехлетний Мидас, который живет по соседству, не прочь был полакомиться замороженной говядиной и мясом кур. Ведь ему положили угощение в открытую коробку.

«Пума, горный и серебряный лев, кугуар, олений тигр, пантера — эта кошка занесена в книгу рекордов Гиннесса как млекопитающее, которое имеет больше всего названий», — рассказала методист пензенского зоопарка Елена Зыкина.

Пумы — хищники Северной и Южной Америки. Осторожность, хитрость и красота кугуаров с древних времен вызывали восхищение. В отличие от других животных семейства кошачьих, они редко нападают на людей. Однако содержать пуму как домашнего питомца все же небезопасно. Когда два года назад в зоопарке создавали пару Афины и Мидаса, они продемонстрировали и свой непокорный нрав, и боевой дух.

«Они долго притирались друг к другу. Было не все так гладко, были и крики, и драки. Мидасу очень доставалось от Афины. Она долгое время не подпускала его к себе, а потом все у них получилось», — сказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Марина Кагина.

Показательное кормление обитателей зверинца в летний период планируется проводить каждую неделю (0+). Кто из животных будет в следующий раз, пока держится в секрете, сообщает телеканал «Экспресс».