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В России решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья

18 июня в 07:41 148 просмотров
, не создающее угрозу для жителей.

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Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Ведомство предлагает не исключать из программы капремонта жилье, не создающее угрозу для жителей.

Проект поправок в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предполагает закрепить в законе понятие «ветхое жилье» и отделить его от «аварийного». Оно не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому не будет исключаться из программы капремонта и продолжит эксплуатироваться.

Кроме того, в документе предлагается ряд мер государственной поддержки для инвесторов и для жителей расселяемых домов, которые хотели бы улучшить условия проживания. Предложение было построено на лучших практиках регионов и их методах расселения.

Как рассказала «Известиям» представитель вице-премьера Виталия Мутко, работу над поправками планируется завершить до конца июня и внести закон в Госдуму.

При этом некоторые эксперты считают, что любые изменения законодательства по этому вопросу — лишь лакировка проблем, которые копились два десятка лет.


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