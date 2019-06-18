В России решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья

Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Ведомство предлагает не исключать из программы капремонта жилье, не создающее угрозу для жителей.

Проект поправок в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предполагает закрепить в законе понятие «ветхое жилье» и отделить его от «аварийного». Оно не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому не будет исключаться из программы капремонта и продолжит эксплуатироваться.

Кроме того, в документе предлагается ряд мер государственной поддержки для инвесторов и для жителей расселяемых домов, которые хотели бы улучшить условия проживания. Предложение было построено на лучших практиках регионов и их методах расселения.

Как рассказала «Известиям» представитель вице-премьера Виталия Мутко, работу над поправками планируется завершить до конца июня и внести закон в Госдуму.

При этом некоторые эксперты считают, что любые изменения законодательства по этому вопросу — лишь лакировка проблем, которые копились два десятка лет.