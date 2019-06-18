В Пензе зафиксировали необычную магическую активность

Почти каждый взрослый когда-то мечтал получить заветное письмо из Хогвартса, примерить распределительную шляпу, погладить загадочного Чеширского кота или освоить мастерство иллюзий. Для всех, кто не разучился мечтать и верить в чудеса, совсем скоро откроются двери волшебной выставки «Территория чудес» (0+).

На выставку в ТРЦ «Ритэйл Парк» с 29 июня по 4 августа приглашаются дети от 1,5 до 105 лет. Берите всю семью, следуйте за Белым Кроликом и взгляните на мир глазами маленькой Алисы. А после отправляйтесь на турнир по квиддичу в Хогвардс. И не забудьте испытать последнюю модель самой скоростной метлы — Нимбус-3000.

На семейной выставке всех детей от 1,5 до 105 лет ждут три захватывающих мира: волшебства, иллюзий и науки. А на главной сцене фестиваля развернутся самые яркие выступления: химическое криошоу, удивительные фокусы, приручение молний на Тесла-шоу и представление с огромными мыльными пузырями.

— Играйте и удивляйтесь в 40 интерактивных зонах фестиваля;

— Познакомьтесь с существами из сказочных миров;

— Испытайте зеркало эмоций и сыграйте на гигантском пианино;

— Окунитесь в виртуальную реальность;

— Создавайте магические предметы на мастер-классах для всей семьи.

День, проведенный в мире сказочной и научной магии, принесет множество незабываемых эмоций. На волшебной выставке можно будет сварить собственное зелье, создать неоновые шары, голограмму своего ребенка и многое другое, а потом удивить своим способностями одноклассников и коллег по работе. Фотографируйтесь и снимайте видео для социальных сетей: на фестивале найдется несколько десятков локаций для необычных фотоснимков, которые будут радовать вас еще долгие месяцы.

Билеты на выставке можно купить уже сейчас на сайте территория чудес. рф Покупка на кассе будет доступна в дни работы выставки «Территории чудес» с 29 июня по 4 августа в ТРЦ «Ритэйл Парк».